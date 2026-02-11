حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 11:15 مساءً - يفتح مانشستر سيتي أبواب ملعبه لاستضافة فولهام في سهرة كروية واعدة ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من البريميرليج، حيث يدخل السيتيزنز اللقاء منتشيًا بانتصار تاريخي في الأنفيلد كسر به صمود ليفربول بفضل ركلة جزاء هالاند القاتلة، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة مانشستر سيتي وفولهام.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشتسر سيتي وفولهام يلا شوت بلس بجودة عالية hd بدون تقطيع

يرغب رفاق النجم المصري عمر مرموش اليوم في تعزيز موقعهم في الوصافة برصيد 50 نقطة وبفارق ضئيل عن آرسنال المتصدر، كما يطمح فولهام صاحب المركز العاشر بـ 34 نقطة إلى إحداث المفاجأة وفك عقدته التاريخية أمام الفريق السماوي.

فيعتمد على تنظيم دفاعي يحاول الصمود أمام السفاح النرويجي الذي يسعى لإضافة ملعب الضوء إلى قائمة ضحاياه بعد أن روّض شباك الأنفيلد أخيرًا.

فهي مباراة يبحث فيها حامل اللقب عن فوز مريح يعزز سلسلة انتصاراته الأربعة المتتالية على أرضه، ويضمن له البقاء في دائرة المنافسة المباشرة على اللقب الغالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام والقنوات الناقلة

تتجه أنظار محبي الكرة الإنجليزية إلى مدينة مانشستر مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، حيث أعلنت رابطة البريميرليج عن انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما سيكون اللقاء متاحًا للمشاهدة الحصرية عبر قناة beIN SPORTS 3، التي توفر تغطية شاملة للمباراة مع استوديو تحليلي يضم أبرز محللي الكرة العالمية.

حكم مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

يدير مباراة مانشستر سيتي وفولهام الحكم الدولي الإنجليزي بول تيرني، الذي أُسندت إليه مهمة ضبط إيقاع اللعب في ملعب الاتحاد.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس المعلق الرياضي خليل البلوشي لتولي مسؤولية الوصف الصوتي لأحداث هذه المواجهة المرتقبة، ومن المتوقع أن يضفي البلوشي حماسًا إضافيًا على مجريات اللقاء، خاصة في ظل الصراع المشتعل بين مانشستر سيتي وآرسنال على قمة جدول الترتيب.