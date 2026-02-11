حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 10:22 مساءً - يرفع الزمالك شعار لا بديل عن الفوز حين يصطدم بطموح سموحة السكندري في قمة كروية مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر، حيث يسعى الفارس الأبيض بقيادة معتمد جمال إلى مداواة جراحه الأفريقية والعودة لمطاردة الصدارة محليًا بعد تعثره القاري الأخير مستندًا إلى قوته الهجومية المتمثلة في عدي الدباغ وناصر منسي.

رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة الأسطورة في الدوري المصري اليوم بدون تأخير في البث شاهد

اليوم يدخل الموج الأزرق اللقاء بروح معنوية هائلة بعد انتصاره الثمين على بيراميدز، طامحًا في مواصلة زحفه نحو المربع الذهبي وتجاوز عقبة الزمالك، مما يجعل المواجهة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين وصيف الدوري وصاحب المركز الخامس الطامح للتفوق.

موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة هذه المباراة المنتظرة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، الموافق 11 فبراير 2026، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون المتابعون على موعد مع البث المباشر للقاء عبر قناة ON Time Sports 1 HD، التي تخصص تغطية شاملة واستوديو تحليلي لرصد كافة كواليس المباراة من داخل الملعب.

من هو معلق مباراة الزمالك وسموحة اليوم؟

اختارت شبكة قنوات أون تايم سبورتس المعلق الرياضي عصام عبده ليكون واصفًا ومعلقًا على أحداث هذا اللقاء الهام، حيث سيصحب الجماهير بصوته المميز لتحليل مجريات المباراة ونقل الأجواء الحماسية من قلب ملعب هيئة قناة السويس طوال التسعين دقيقة.

حكم مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

يقود الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة الحكم الدولي محمد معروف، الذي أُسندت إليه المهمة لضمان خروج المباراة بأفضل صورة فنية وتحكيمية، نظرًا لحساسية التنافس بين الفريقين على مراكز المقدمة في جدول ترتيب دوري نايل.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيلة متوازنة تضم: