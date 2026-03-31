رابط الأسطورة.. بث مباشر مباراة الجزائر ضد أوروجواي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:16 مساءً - يستعد المنتخب الجزائري لخوض مواجهة دولية قوية أمام منتخب أوروغواي يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في لقاء ودي يرتبط بشكل مباشر بتحضيرات كلا الفريقين قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، المباراة تقام على ملعب أليانز وتعد محك فنيًا مهمًا للوقوف على جاهزية المنتخبات قبل الاستحقاق العالمي الأكبر.

يمثل اللقاء محطة مهمة للمنتخب الجزائري لاستكمال مراحل الإعداد لمونديال 2026 خصوصًا بعد الأداء القوي الذي قدمه محاربو الصحراء في وديتهم الأخيرة أمام منتخب غواتيمالا والتي انتهت بنتيجة واسعة تظهر الفاعلية الهجومية والتماسك التكتيكي الذي ينتهجه الفريق في الفترة الحالية.

الجهاز الفني يرى في هذه الودية فرصة لتطبيق عدد من السيناريوهات التكتيكية وضبط التوازن بين الدفاع والهجوم بالإضافة إلى منح اللاعبين فرصة التعبير عن إمكانياتهم في ظل الظروف الأقرب للمنافسات الرسمية.

موقف أوروغواي قبل مواجهة الجزائر

من جهة أخرى يحضر منتخب أوروغواي لهذه المواجهة بطموح كبير لاستعادة أفضل مستوياته الفنية بعد سلسلة من النتائج المتعددة في الفترة الماضية، النسور الخضر بقيادة الجهاز الفني يبحثون عن مواجهة تمنحهم فرصة اختبار الأداء خارج القارة الأمريكية والتعامل مع أساليب لعب مختلفة وهو ما يجعل مواجهة الجزائر ذات قيمة فنية عالية.

ويدرك الطاقم الفني الأوروغوياني أهمية اللعب أمام فريق من قارة إفريقيا حيث تختلف ديناميكيات اللعب بين المناطق ما يمنح اللاعبين تجربة واقعية تساعدهم في الاحتكاك الدولي قبل الدخول في منافسات المونديال.

موعد مباراة الجزائر ضد أوروجواي

تعلن صافرة بداية المباراة عند 8:30 مساء بتوقيت الجزائر ما يقابل 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو توقيت مناسب لمتابعة جماهير واسعة في مختلف المناطق العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد أوروجواي

من المتوقع أن تتولى التلفزيون الجزائري الوطني نقل المباراة مباشرة كجزء من التغطية الواسعة التي تقدمها القناة لمتابعة المنتخب في الفترة الإعدادية، البث المباشر يشمل التحليل قبل المباراة قراءة فنية أثناء اللقاء واستعراض ما بعد صافرة النهاية، مع تقديم رؤى تحليلية لأداء المنتخبين.