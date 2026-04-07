إعلان رسمي في النادي المصري.. تعيين عماد النحاس مديرًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:23 مساءً - قام نادي المصري البورسعيدي بالإعلام رسميًا عن تعاقده مع المدير الفني "عماد النحاس" لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب التونسي نبيل الكوكي، الذي أنهى مهمته مع الفريق بطلب منه، على خلفية تراجع النتائج والأداء في الفترة الأخيرة.

أوضح النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الفريق يدخل مرحلة جديدة تحت قيادة فنية مختلفة، مرحبًا بتولي النحاس المسؤولية الفنية، في خطوة تستهدف إعادة التوازن وتحسين النتائج.

وكانت إدارة النادي قد أنهت اتفاقها مع عماد النحاس بشكل نهائي خلال الساعات الماضية، بعد مفاوضات مكثفة، ليبدأ مهمته رسميًا مع الفريق، حيث من المنتظر أن يقود أولى الحصص التدريبية اعتبارًا من اليوم، تمهيدًا لبدء مرحلة تصحيح المسار داخل الفريق.

من يوجد في الجهاز الفني الجديد لنادي المصري البورسعيدي؟

من المقرر أن يضم الجهاز الفني الجديد كلًا من محمد محسن أبو جريشة في منصب المدرب العام، إلى جانب محمد فتحي كمدرب لحراس المرمى، ضمن تشكيل يسعى لدعم الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، اتخذ مجلس إدارة النادي، برئاسة كامل أبو علي، مجموعة من القرارات الانضباطية بحق لاعبي الفريق الأول، في ظل النتائج غير المرضية التي حققها الفريق مؤخرًا، والتي أدت إلى الخروج المبكر من بطولات كان النادي يطمح للمنافسة عليها.

قرارات جديدة داخل النادي المصري

شملت هذه الإجراءات توقيع خصومات مالية على عقود جميع اللاعبين، إلى جانب إيقاف صرف المستحقات المتبقية مؤقتًا، على أن يتم إعادة النظر في صرفها وفقًا لتحسن الأداء والنتائج، وبناءً على تقييمات الجهاز الفني.

كما قررت الإدارة فرض متابعة دورية دقيقة لأداء الفريق من خلال تقارير فنية منتظمة، بهدف الوقوف على مستوى التطور داخل الفريق، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي لاعب يثبت عدم التزامه أو تأثيره السلبي على الروح المعنوية، والتي قد تصل إلى الاستبعاد وعرضه للبيع بشكل فوري.