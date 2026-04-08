التعادل القاتل.. اطّلع على هدف ياسر إبراهيم مع الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:29 صباحاً - عاد النادي الأهلي إلى أجواء المباراة ونجح في إدراك التعادل أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، خلال اللقاء المقام حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز،وتُقام المواجهة على ملعب استاد المقاولون العرب، في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري لموسم 2025-2026، وسط صراع قوي بين الفريقين على نقاط المباراة.

هدف ياسر إبراهيم مع الأهلي ضد سيراميكا

وجاء هدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة 81، بعدما استغل ياسر إبراهيم كرة ثابتة من ركلة ركنية، ليحولها برأسه داخل الشباك، مانحًا فريقه هدفًا ثمينًا أعاد به التوازن في توقيت حاسم من عمر اللقاء.

هدف سيراميكا كيلوباترا

كان سيراميكا كليوباترا قد تقدم في الشوط الأول عن طريق فخري لاكاي، الذي أحرز هدفًا مميزًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39، مستغلًا خطأ من الحارس مصطفى شوبير.

وشهدت الدقائق التالية للهدف ضغطًا مكثفًا من جانب الأهلي بحثًا عن تعديل النتيجة، حتى نجح في الوصول لمراده عبر الكرات الثابتة، ليشعل أجواء اللقاء في الدقائق الأخيرة، مع استمرار المحاولات من الفريقين لخطف هدف الفوز.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في ظل تقارب النقاط بين الطرفين وسعيهما لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب.