بعد الخسارة من الزمالك.. قرارات نارية من إدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:23 مساءً - في تحرك سريع يعكس حالة الغضب داخل أروقة النادي المصري، أعلن مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي عن قرارات صارمة لإعادة الانضباط داخل الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام نادي الزمالك بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت هذه الخطوة بعد تراجع واضح في النتائج والمستوى الفني خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تصحيح المسار واستعادة التوازن داخل الفريق.

قرارات النادي المصري بعد الخسارة من الزمالك

أقرت إدارة النادي خصم نسبة من عقود جميع لاعبي الفريق، في رسالة حاسمة تؤكد رفضها التام لحالة التراجع الحالية، كما قررت وقف صرف المستحقات المالية المتبقية، على أن يتم تحديد موعد صرفها لاحقًا وفقًا لتحسن الأداء والنتائج، بناءً على تقارير الجهاز الفني.

وتسعى الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى ربط الأداء داخل الملعب بالمردود المالي، بما يضمن تحفيز اللاعبين على تقديم مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل عقوبات لاعبي النادي المصري بعد الخسارة أمام الزمالك

ضمن خطة إعادة الهيكلة، أعلنت الإدارة عن متابعة مستمرة لأداء الفريق من خلال تقارير دورية يقدمها الجهاز الفني، بهدف تقييم تطور الأداء بشكل منتظم.

وأكد البيان الرسمي أن النتائج الأخيرة، إلى جانب الخروج المبكر من البطولات، لا تتناسب مع تاريخ النادي أو حجم الدعم الذي تم توفيره للفريق، ما استدعى هذا التحرك الإداري الحاسم لضبط الأوضاع.

قرارات إدارة المصري ضد اللاعبين

في تصعيد واضح، شدد مجلس الإدارة على استبعاد أي لاعب يثبت عدم التزامه أو تأثره بالروح الانهزامية، مع عرضه للبيع بشكل فوري.

ويعكس هذا القرار رغبة الإدارة في بناء فريق يتمتع بالروح القتالية والانضباط، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية الكبيرة بعد النتائج الأخيرة.

كما تزامنت هذه القرارات مع الإعلان عن رحيل المدير الفني نبيل الكوكي، في خطوة تؤكد توجه النادي نحو بداية مرحلة جديدة تعتمد على إعادة ترتيب الأوراق فنيًا وإداريًا، وسط آمال بأن تساهم هذه القرارات في عودة الفريق سريعًا إلى المنافسة بقوة في الدوري الممتاز.