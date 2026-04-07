حالة الطقس غدًا الأربعاء في السعودية: أمطار رعدية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:23 مساءً - أفاد المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس غدًا الأربعاء في السعودية، سوف تشهد نشاطًا جويًا متنوعًا، مع استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.

حالة الطقس غدًا الأربعاء في السعودية

أما عن الرياح السطحية فهي تكون من شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 20 و43 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، و15 إلى 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وأيضًا ارتفاع الأمواج هو من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وأما حالة البحر فهي تكون من خفيف إلى متوسط الموج.

أماكن سقوط الأمطار غدًا بالسعودية

أشار التقرير إلى أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران، بينما تتوقع الأرصاد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الباحة ومكة المكرمة والرياض.

كما لا يُستبعد تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والقصيم والمدينة المنورة، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة على أجزاء من شمال المملكة وبعض مناطق المنطقة الشرقية.