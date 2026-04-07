حالة الطقس غدًا في مصر الأربعاء 8 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:23 مساءً - تشهد الأجواء في مصر حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، بالتزامن مع استمرار تأثير منخفضات جوية خفيفة ونشاط للرياح على عدد من المناطق، وتشير التوقعات أن يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، تتزايد التحذيرات المتكررة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار النسبي.

حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر

توقعت الهيئة أن يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا، خاصة في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد، ومع حلول الليل، تعود الأجواء إلى البرودة مرة أخرى.

كما تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر، تحديدًا من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق الحيوية، خاصة الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

توقعات الطقس في المحافظات المصرية غدًا

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، وذلك على فترات متقطعة خلال يوم الأربعاء، وتبقى فرص الأمطار محدودة لكنها قائمة، خاصة في المناطق الساحلية.

في المقابل، تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، لا سيما شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

كما حذرت الأرصاد من احتمالية تكون سحب رعدية على بعض المناطق، قد يصاحبها نشاط مفاجئ للرياح نتيجة الهواء الهابط، مع فرص محدودة لحدوث برق أو تساقط حبات برد بشكل متفرق.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار النسبي ستستمر حتى يوم الأحد 12 أبريل 2026، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

وشددت الهيئة على أهمية متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، خاصة في ظل الطبيعة المتقلبة لفصل الربيع، الذي يشهد تغيرات سريعة ومفاجئة في الأحوال الجوية، كما نصحت المواطنين، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر للأتربة والرياح.

وتبقى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تحت المتابعة المستمرة، في ظل توقعات بتغيرات سريعة قد تفرض نفسها على مختلف أنحاء البلاد.