فضيحة تهز دوري روشن.. الإيقاف يهدد ثنائي الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 02:19 مساءً - دخل ملف تصريحات ثنائي الأهلي السعودي، إيفان توني وجالينو، مرحلة حساسة بعد إثارتها جدلًا واسعًا عقب مواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم مساء الأمس.

تصريحات توني وجالينو تورط الأهلي

جاءت تصريحات اللاعبين في أجواء مشحونة بعد اللقاء، حيث تضمنت إشارات اعتبرها البعض تحمل طابع التشكيك في مسار المنافسة، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية اتخاذ إجراءات رسمية من قبل الجهات المختصة.

توني وجالينو يتضامنان مع كريستيانو رونالدو

تزامن ذلك مع احتدام الصراع على القمة، في ظل منافسة شرسة مع النصر، الذي يواصل التقدم في جدول الترتيب بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، ما زاد من حساسية أي تصريحات إعلامية في هذه المرحلة.

وتخضع مثل هذه التصريحات للوائح الانضباط، التي تجرّم أي تلميحات تمس نزاهة المسابقة أو تثير الشكوك حول عدالة المنافسة، وهو ما قد يعرض اللاعبين لعقوبات قاسية في حال ثبوت المخالفة.

وتشير التوقعات إلى أن القرارات المحتملة قد تشمل الإيقاف لعدد من المباريات أو لفترة أطول، إلى جانب غرامات مالية، في إطار سعي الجهات المنظمة للحفاظ على مصداقية البطولة.

وتبقى الأنظار موجهة نحو ما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة أن توقيت الأزمة يأتي في مرحلة حاسمة من الموسم، ما قد يؤثر بشكل مباشر على حظوظ الفريق في سباق المراكز المتقدمة.