الحرس الثوري بعد خطاب المرشد.: السفن الأمريكية ستلقى مصير القواعد العسكرية بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 05:24 مساءً - هدد قائد القوة الجوفضائية بـ الحرس الثوري؛ بالرد بضربات طويلة ومؤلمة على أي هجوم أمريكي ولو كان محدود.

كما هدد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري؛ بعد دقائق من تصريحات أدلى بها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم الخميس، بالرد بضربات طويلة ومؤلمة على أي هجوم أمريكي ولو كان محدودا.



وقال الحرس الثوري إن استراتيجية ⁧‫إيران ‬⁩ تجاه المياه الإقليمية قائمة على الأمن الجماعي واحترام وحدة أراضي الدول



وأشار إلى أن سياسات واشنطن وإسرائيل في الحرب أدخلت دول الجوار المطلة على المياه الإقليمية في صراعات.

وأن الشعب الإيراني يؤكد دائما على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون البناء.

المرشد الإيراني: نشارك فى مصير واحد مع الخليج

قال المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي؛ فى سياق تصريحاته اليوم حول منطقة الخليج ومضيق هرمز ؛ والتى نقلها الإعلام الإيراني؛ وأكد خامنئي أن طهران تشترك في مصير واحد مع جيرانها في الخليج؛ مضيفا أن هناك فصل جديد يتشكل في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وأكد مجتبى أن العدو الأمريكي هو سبب عدم الاستقرار في المنطقة؛ مؤكدا أن الشعب الإيرانى لن يقبل باعتداءات العدو .

وأضاف إن القواعد الوهمية الأمريكية بالمنطقة غير قادرة على تأمين نفسها فكيف يمكنها ضمان أمن الدول التابعة لها.

وأكد مجتبى أن مستقبل المنطقة سيكون من دون الوجود الأمريكي وفي خدمة أمن ورفاهية شعوبها.

وأكد أن النصر الذي تحقق في ظل مقاومتنا الاستراتيجية القوية سيكون مقدمة لنظام إقليمي وعالمي جديد.

وأضاف مجتبى ؛ أن طهران ستؤمن منطقة الخليج وتقضي على انتهاكات العدو للممر المائي؛ مشددا على أن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم فضلا عن الفوائد الاقتصادية لجميع دول الخليج.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز؛ قال إن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم فضلا عن الفوائد الاقتصادية لجميع دول الخليج.

وأكد مجتبى أن الوجود الأمريكي بأراضي الدول المطلة على المياه الإقليمية هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن؛ وأشار إلى أن الأجانب الذين يرتكبون الشر ليس لهم مكان إلا في أعماق المياه.

حملة أمريكية محتملة للسيطرة على مضيق هرمز

تتزامن تصريحات مجتبى اليوم مع تقارير تشير إلى حملة محتملة للسيطرة على جزء من مضيق هرمز وقد تشكل قوات برية .

إضافة إلى تحرك أمريكى يجرى لتأسيس تحالف دولى يسمى"بناء الحرية البحرية "؛ يهدف إلى تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز ، ودعت الولايات ​المتحدة تدعو ⁠دولاً أخرى للانضمام ⁠إلى التحالف ؛وفق وول ستريت جورنال ؛ ويتم من خلاله تنسيق الجهود الدولية دبلوماسيًا للسماح بالمرور الآمن فى المضيق؛ كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى برقية صادرة عن الخارجية الأمريكية تدعو دبلوماسييها للضغط على الحكومات الأجنبية للانضمام إلى التحالف؛ مضيفة أن فكرة التحالف تمثل إحدى الأدوات الدبلوماسية والسياسية المتاحة للرئيس ترامب.

ومن جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مضيق هرمز جزء من هويتنا الوطنية ورمز لصمود شعبنا أمام قوى الاستعمار القديمة والحديثة.



أضاف بزشكيان أن إيران كحارسة لأمن المياه الإقليمية ومضيق هرمز ملتزمة بحرية الملاحة وأمنها لكل الدول سوى المعادية؛ مشددا على أن المياه الإقليمية ليست مجالا لفرض إملاءات أحادية بل هي جزء من النظام الدولي وأمنها قائم على التعاون مؤكدًا أن الوجود الأجنبي يزيد التوتر ويزعزع استقرار المياه الإقليمية ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي.