ثنائيات فنية لأول مرة في السينما في موسم أفلام عيد الأضحى والصيف تستعد دور العرض لاستقبال أفلام جديدة للمشاركة في موسمين متتاليين هما الأطول والأهم خلال العام: موسمي عيد الأض إقرأ المزيد

تستعد دور العرض لاستقبال أفلام جديدة للمشاركة في موسمين متتاليين، هما الأطول والأهم خلال العام: موسمي عيد الأضحى والصيف.

تتسم المنافسة هذا الموسم بالقوة والشراسة، نظراً لضخامة الأفلام المشاركة وكثرة عددها، بالإضافة إلى الثنائيات التي تشهدها السينما لأول مرة بين الأبطال، حيث يلتقي عدد من النجوم في أعمال واحدة لم يسبق لهم التعاون فيها.

يبدأ الفنان أحمد حلمي عودته للمنافسة السينمائية بعد غياب دام ثلاث سنوات، بفيلم "أضعف خلقه"، الذي يجمعه للمرة الأولى بالفنانة هند صبري، ويشارك في بطولته كريم قاسم ومحمود حافظ ومحمد رضوان، وهو من تأليف وإخراج عمر المهندس.

ويجسد حلمي في أحداث الفيلم شخصية عالم حيوانات يعمل بحديقة حيوان الجيزة عام 2007، ويواجه تحديات عائلية ومالية وأزمات أخلاقية.

أما الفنان أحمد السقا، فيخوض السباق السينمائي المقبل بفيلم "خلي بالك من نفسك"، وهو العمل الذي يتشارك فيه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز للمرة الأولى، ويجمع الفيلم بين الأكشن والكوميديا من خلال قصة اجتماعية.

كما يعود الفنان محمد رمضان للمشهد السينمائي بعد غياب استمر أربع سنوات، بفيلم "أسد"، الذي استغرق تصويره عامين كاملين، حيث تفرغ لتصوير الفيلم واعتذر عن المشاركة في سباق دراما رمضان للعامين الماضيين للتركيز على هذا العمل.

وصف رمضان الفيلم الذي يجمعه بالفنانة رزان جمال والمخرج محمد دياب بالأهم في مسيرته الفنية.

كما يشارك الفنان محمد إمام في موسم الصيف السينمائي بفيلم "صقر وكناريا"، وهو من نوعية أفلام "الأكشن الكوميدي"، ويتشارك في بطولته مع الفنان شيكو للمرة الأولى، بجانب يسرا اللوزي التي تلتقي به للمرة الأولى أيضاً.

من جانبه، بدأ الفنان أحمد العوضي حالياً في تصوير المشاهد الخارجية لفيلم "شمشون ودليلة" الذي يعود به إلى شباك التذاكر، وهو العمل الذي يجمعه للمرة الأولى مع الفنانة مي عمر، بمشاركة الفنان خالد الصاوي وعصام السقا، من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد.

أما الفنان رامز جلال فيلتقي للمرة الأولى بالمطربة المغربية بسمة بوسيل، من خلال فيلم "بيج رامي" الذي يعرض صيفاً بالسينمات، وتشارك في بطولته نسرين أمين.

وللمرة الأولى، يتقاسم الفنان أحمد داود البطولة السينمائية مع الفنانة سلمى أبو ضيف من خلال فيلم "إذما" الذي يطرح خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحهما معاً في مسلسل "زينهم".