بعد عامين من الأزمات.. شيرين تعود للغناء بـ"عايزة أشتكي" عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتتصدر الترند في مصر بأغنية جديدة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي بعد عامين م إقرأ المزيد

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتتصدر "الترند" في مصر بأغنية جديدة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، بعد عامين من الأزمات.
فقد نشر الشافعي مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك" من داخل الاستوديو، أمس السبت، أثناء تسجيل شيرين أغنيتها الجديدة "عايزة أشتكي وأشكي".
كما علق قائلاً: "أكيد وحشتكم زي ما وحشتني"، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات التي عكست حماس الجمهور لسماع الأغنية ورؤية "نجمته" المحببة.
وفي خلال العامين الماضيين عانت الفنانة شيرين من أزمات صحية ومشكلات خاصة معقدة، لكنها تعافت واستعادت عافيتها الفنية.
يذكر أن ظهور شيرين في مارس الماضي، تزامناً مع عيد الفطر، كان بمثابة تمهيد لهذه العودة، حيث ظهرت بعد عام كامل من الغياب التام إثر أزماتها المتتالية، حيث نشرت حينها مقطع فيديو عبر "تيك توك" مع ابنتها هنا وهما تؤديان أغنية "أجمل إحساس"، ما أثار جدلاً واسعاً وقتها بسبب التغير الملحوظ في ملامحها وزيادة وزنها، لكنه عكس في الوقت عينه رغبتها في التواصل مع جمهورها الذي لم ينقطع عن دعمها.
