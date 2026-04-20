نعرض لكم الان تفاصيل خبر ضمن برنامج الطروحات.. شركتان حكوميتان تطلبان قيد أسهمهما في بالبورصة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 02:03 صباحاً - رنا ممدوح – أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تقدم شركتي المساهمة المصرية للمقاولات ـ العبد، والاهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)، بطلب لقيد أسهمهم، بجداول قيد الأوراق المالية المصرية ( السوق الرئيسي) للأولى، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للثانية.

وأوضحت البورصة، في بيان لها، أنه جارٍ فحص المستندات الواردة من الشركتين واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

وذكرت، أن القيمة الإجمالي لرأس المال المُصدر والمطلوب قيدهُ للشركة المساهمة المصرية للمقاولات ـ العبد، 349.433 مليون جنيه، بعدد أسهم 73.886 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وتبلغ القيمة الإجمالية لرأسمال شركة نيركو المُصدر والمطلوب قيدهُ 45 مليون جنيه، بعدد أسهم 9 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

ووفقًا لبيان البورصة، يتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذاً لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22 يناير 2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

جدير بالذكر، أن الشركة المساهمة المصرية للمقاولات ـ العبد، هي إحدى الشركات الحكومية المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ومملوكة بنسبة 100% للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وفيما يخص شركة الاهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)، تستحوذ شركة المعادي للتنمية والتعمير على الحصة الأكبر من هيكل ملكيتها بنسبة 49.17%، يليها شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 25% و بنك مصر بنسبة 25%، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتتوزع باقي الحصص كالتالي: 0.45% لصالح الاستثمار العقاري العربي، و 0.027% لصالح المهندسون المصريون للاستثمار العقاري، و 0.007% لصالح مصر ميركتيتل، و0.09% لصالح أفراد.

