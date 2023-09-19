مال وأعمال

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 أفراد في انقلاب ناقلة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 أفراد في انقلاب ناقلة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 09:13 صباحاً - دوت الخليج – أعلن المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيد غريب عبد الحافظ، استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى نتيجة تعرض إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ.

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وأوضح المتحدث العسكري، في بيان، أن الحادث وقع في أثناء إمداد إحدى الوحدات المختصة بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة.

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وأشار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأعربت القوات المسلحة عن خالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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