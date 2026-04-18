وزير الخارجية يؤكد مواصلة دعم مصر للصومال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 01:31 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، مع د. حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

نقل وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الصومالي، وتمنيات سيادته للصومال الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مثمنًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مؤكداً دعم مصر الثابت لوحدة وسيادة الصومال ومؤسساته الوطنية، وسلامة أراضيه، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال أو تنتقص من سيادتها، مشدداً على إدانة مصر لاعتراف اسرائيل بما يسمى أرض الصومال وتعيين مبعوث دبلوماسى باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة دعم الصومال الشقيق في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي يمثلها استقرار الصومال لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، في ظل الترابط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين.

الدور المصري في القرن الأفريقي

من جانبه، طلب الرئيس الصومالي نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، معربًا عن تقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على مختلف الأصعدة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.

وقد أشاد عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى افتتاح خط مصر للطيران بين البلدين، والتوقيع على بروتوكول التعاون العسكري في أغسطس 2024، والانتقال الكامل للسفارة المصرية إلى مقديشيو، فضلًا عن التوقيع على الإعلان السياسي الخاص بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في يناير 2025، والتعاون في المجال العسكري والتدريب، مؤكدًا أهمية مواصلة المشاورات الثنائية على مختلف المستويات لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد عبد العاطي، الحرص على زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الصومالي، لا سيما الأدوية والمنتجات الصناعية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى مواصلة برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال مشروعات وبرامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام ومختلف المؤسسات المصرية، مجدداً التزام مصر بدعم الصومال ومواصلة بناء القدرات في مجال إرساء الأمن والاستقرار، لاسيما في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن، مشدداً على أهمية مواصلة حشد تمويل كاف ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول بالتزامن مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة.