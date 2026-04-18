رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يلتقي المدير العام للويبو بجنيف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 01:31 مساءً -

على هامش مشاركة مصر في فعاليات الحوار القيادي لتكنولوجيا المعلومات (WILD/2)، التقى الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)، بالسيد دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك بمقر المنظمة في جنيف، بحضور سعادة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة المستشار محمد عادل، السكرتير الأول وعضو بعثة مصر في جنيف.

كما حضر الاجتماع حسن كليب نائب المدير العام للويبو ، السيدة بياتريس أموريم مديرة أولى في مجال التعاون بإدارة التنمية، السيدة شرين جريس مسئول حق المؤلف والصناعات الإبداعية، السيد جورج غندور مدير المكتب العربي والسيد عمرو حافظ نائب المدير.