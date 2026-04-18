رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يلتقي المدير العام للويبو بجنيف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 01:31 مساءً -
على هامش مشاركة مصر في فعاليات الحوار القيادي لتكنولوجيا المعلومات (WILD/2)، التقى الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)، بالسيد دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك بمقر المنظمة في جنيف، بحضور سعادة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة المستشار محمد عادل، السكرتير الأول وعضو بعثة مصر في جنيف.
كما حضر الاجتماع حسن كليب نائب المدير العام للويبو ، السيدة بياتريس أموريم مديرة أولى في مجال التعاون بإدارة التنمية، السيدة شرين جريس مسئول حق المؤلف والصناعات الإبداعية، السيد جورج غندور مدير المكتب العربي والسيد عمرو حافظ نائب المدير.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هشام عزمي الجهود التي يقوم بها الجهاز لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إلى جانب التقدم المحرز في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الويبو، في إطار تطوير منظومة الملكية الفكرية في مصر وتعزيز دورها في دعم الابتكار.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات، مع التركيز على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات وإجراءات الملكية الفكرية.
من جانبه، أكد المدير العام للويبو دعم المنظمة الكامل لمصر من خلال الجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن تجربة الجهاز تمثل نموذجًا متميزًا على المستوى الدولي في إدارة منظومة الملكية الفكرية.
كما أعرب عن استعداد الويبو لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، خاصة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الملكية الفكرية.