رشا عبد العال: الحصيلة الضريبية ارتفعت 30% إلى 1.4 تريليون…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2023.

وأضافت عبد العال على هامش مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أن متوسط معدل النمو في الحصيلة الضريبية على مدار 5 سنوات الماضية قدر بنسبة 23.8%، لأسباب من بينها زيادة القيمة المضافة من 10 إلى 14%.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك عدة بنود ساهمت في زيادة حصيلة ضرائب الدخل، منها نمو ضرائب أذون وسندات الخزانة بنسبة 46%، والنشاط التجاري بمعدل 71%.

وأشارت رشا عبد العال، إلى أن ضرائب قناة السويس نمت 4% فقط.

ولفتت أن الحصيلة الضريبية لشركات الأموال، والفنادق والمطاعم ارتفعت بنسب 36% و30% على الترتيب.