وزيرة التنمية المحلية والبيئة: لجنة من قطاع التفتيش والرقابة تتابع أعمال مراكز ومدن محافظة المنوفية

أعلنت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري على عدد من مراكز ومدن محافظة المنوفية وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته د.منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة أعمال المحافظة ورصد أية مخالفات أو تقصير في الأداء ، حيث تضمنت محاور التفتيش مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية و ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وفحص ملفات التقنين و الإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانيا وقانونيا ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.

وأوضح التقرير أن نتائج المرور الميدانى أسفرت عن تنفيذ عدد (18) حالة إزالة على مستوي مراكز ومدن المحافظة في ( حي غرب شبين الكوم- بركة السبع - قويسنا) وذلك للبناء دون الحصول على ترخيص بناء داخل الحيز العمرانى ، وتم الانتهاء من عدد (327) طلب متأخر بالإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية وإخطار العميل بالاستلام والانتهاء من تسليم عدد (48) طلب للمواطنين .

كما أشار التقرير إلى أنه تم استرجاع عدد من طلبات التصالح لعدم استكمال الإجراءات وإعادتها إلى اللجنة الفنية لإعادة النظر فيها ، كما تم إرسال عدد (28) خطابات مسجلة ورسائل SMS للمواطنين أصحاب ملفات التصالح للحث على استكمال أعمال التصالح لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ، بالإضافة إلى ️تنفيذ عدد (3) حمالات لإزالة الاشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الارصفة للمارة وذلك على مدار ثلاثة أيام بشوارع بمراكز ومدن المحافظة ، والتي أسفرت عن رفع العديد من الاشغالات وايداعها بمخازن مراكز ومدن المحافظة وتنفيذ عدد (3) حملات برئاسة رؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على المحال التجارية وأسفرت عن قلق وتشميع العديد من المحال التجارية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما تم التوجيه بسرعة إصدار تراخيص البناء المقدمة من المواطنين واستكمال إصدار الحيز العمراني والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد من مدن المحافظة وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتعامل مع المخلفات الصلبة الموجودة داخل المحطة الوسيطة .