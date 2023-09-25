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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يهنئ الملك سلمان وولي عهده باليوم الوطني السعودي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 09:13 صباحاً - دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، متمنيا للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحته بموقع فيسبوك، إن “التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين، وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين، التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ولأمتينا العربية والإسلامية”.
وتابع: “كل عام وأنتم بخير، وتمنياتي بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق تحت قيادتكم الحكيمة”.
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