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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تونس توقع اتفاقا مع إيميا باور الإماراتية لإنشاء محطة للطاقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:59 صباحاً - العربية دوت نت – وقّعت وزارة الطاقة التونسية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مع شركة إيميا باور الإماراتية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط في ولاية القيروان.
وستدشن المحطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، اللذين وقعا أيضا على الاتفاق.
وذكرت رئاسة الحكومة التونسية أن تكلفة الاستثمارات الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 80 مليون دولار، مشيرة إلى أن أعمال المشروع ستنطلق خلال شهر على أن تدخل المحطة حيز الإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2024، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار “طلب العروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف إنتاج بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية”.
وأكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني أن المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية.
يذكر أن الحكومة التونسية وضعت استراتيجية تهدف إلى بلوغ معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35% في 2030.
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