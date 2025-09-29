العالم اليوم - الذهب يكسر حاجز 3800 دولار للأونصة لأول مرة

انتم الان تتابعون خبر الذهب يكسر حاجز 3800 دولار للأونصة لأول مرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - يواصل الذهب تسجيل مستويات قياسية تاريخية، إذ قفزت الأسعار خلال التعاملات المبكرة الاثنين لتتجاوز حاجز 3.800 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدعومة بتراجع الدولار وتصاعد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0435 بتوقيت غرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية بـ 1.1 بالمئة إلى 3801.88 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6 بالمئة إلى 3831.90 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة أن مؤشرها لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أغسطس، مقابل زيادة بنسبة 0.2 بالمئة في يوليو، وهو ما يتوافق مع تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "إن معدل التضخم المتوسط في الولايات المتحدة منح الأسواق دافعا للاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر".

وأضاف "التوقعات تميل للغاية باتجاه الارتفاع، ونتجه لاختبار مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع. وسوق الذهب تتمتع بوضع قوي حاليا وربما يشير ذلك إلى ضرورة توخي الحذر بشأن الزيادات المحتملة في المستقبل".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الوقت الراهن بنسبة 90 بالمئة خفض المركزي الأميركي للفائدة في أكتوبر وبنسبة 65 بالمئة تقريبا لخفض آخر في ديسمبر.

وعادة ما يميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وفي أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وبدأت أسواق الأسهم تعاملاتها في آسيا الاثنين بحذر، إذ يستعد المستثمرون لاحتمال إغلاق الحكومة الأميركية.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات أميركية حول الوظائف الشاغرة وتقرير الوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية وتقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 47.08 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 3.4 بالمئة إلى 1622.04 دولار. وصعد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1297.67 دولار للأونصة.