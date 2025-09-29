بـ 3 غارات .. طيران الاحتلال يقصف منطقة النصر غرب مدينة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 09:32 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يقصف منطقة النصر غرب مدينة غزة بثلاث غارات.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 66005 شهداء و168162 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن 79 شهيدًا و379 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ عدد مَن وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات 6، والإصابات 66، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش مِمَن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2566، وأكثر من 18769 مصابًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم 13137 شهيدًا و56121 مصابًا.