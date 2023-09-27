نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصناعات المعدنية تطالب بسرعة إصدار التراخيص وتوصيل المرافق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 02:07 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن حجم صادرات القطاع بلغ 2.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع طفيفة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة 2.4 مليون دولار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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