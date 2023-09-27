مال وأعمال

الصناعات المعدنية تطالب بسرعة إصدار التراخيص وتوصيل المرافق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصناعات المعدنية تطالب بسرعة إصدار التراخيص وتوصيل المرافق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 02:07 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن حجم صادرات القطاع بلغ 2.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع طفيفة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة 2.4 مليون دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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