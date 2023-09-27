نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة BASF للحلول الزراعية تستهدف الوصول بحجم أعمالها إلى 900… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:14 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس مجدي السبكي، المدير الإقليمي لشركة BASF للحلول الزراعية، إنها تستهدف طرح 6 مبيدات جديدة في السوق المصرية خلال عام 2024. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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