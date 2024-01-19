الارشيف / مال وأعمال

السلع التموينية تتعاقد على شراء 47.5 ألف طن زيت عباد الشمس

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 يناير 2024 04:16 مساءً - أ ش أ _ تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 47 ألفا و500 طن زيت عباد الشمس، منها 12 ألف طن والوصول في الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن أيضا 35 ألف و500 طن والوصول في الفترة من 11 مارس إلى 25 مارس.

