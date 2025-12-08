تقارير صحفية: مالكو ليفربول متورطون في استبعاد صلاح من قائمة إنتر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 10:36 مساءً - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن قرار استبعاد محمد صلاح من قائمة فريق ليفربول لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا جاء بعد تدخل ريتشارد هيوز المدير الرياضي للنادي، ورجل الأعمال جون دبليو هينري مالك الريدز، ومالكي النادي مجموعة فينواي سبورتس، بالإضافة إلى أرني سلوت،

صلاح خارج قائمة ليفربول أمام الإنتر

ولم يسافر محمد صلاح مع ليفربول لمواجهة إنتر ميلان غدا الثلاثاء على ملعب سان سيرو، عقب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها سلوت والنادي بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة.

وحسب تقرير الصحفي ديفيد أورنستين من موقع "ذا أثليتيك"، فإن قرار عدم إشراك المصري اتخذ "بالاشتراك بين هيوز ومالكي النادي و سلوت"، وهو ما يعكس دعم الإدارة لسلوت، رغم التأكيد على أن الاستبعاد لا يُعتبر إجراءً تأديبيًا.

ليفربول ملتزمًا بعقد صلاح

ويضيف التقرير أن اللاعب "تم التعامل معه بشكل مستقل عن بقية الفريق"، وأن ليفربول "يظل ملتزمًا بعقد صلاح وبمكانته داخل النادي".

من وراء استبعاد صلاح

وتابع ذا أتلتيك، رغم أن رأي المدرب كان محورياً في القرار، إلا أن تدخل هيوز وبعض أعضاء مجلس الإدارة يوضح وجود تسلسل هرمي قوي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالفريق الأول، خاصة بعد تصريحات صلاح المثيرة للجدل.

وكان المهاجم المصري قد عبّر عن استيائه، وقال للصحفيين في ملعب إيلاند رود في ليدز يوم السبت: "يبدو أن النادي يرمي بي تحت الحافلة، هذا ما أشعر به".

سلوت سبب أزمة صلاح المباشر

في تحرك أثار الجدل داخل أروقة ليفربول، قرر المدير الرياضي أرني سلوت إبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباريات حاسمة، في ما بدا وكأنه رسالة مباشرة لإدارة النادي.

مصادر مقربة من الفريق أكدت أن جلوس النجم المصري يأتي في إطار اعتماد سلوت على الصفقات الجديدة ومنحها الثقة في المباريات المهمة، مع تحميل صلاح جزءًا من مسؤولية النتائج المخيبة.

ويعتقد المسؤولون أن وجود "مو" في التشكيلة قد يؤثر على انسجام اللاعبين الجدد مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، وكأن مشاركة صلاح تحد من قدرتهم على صناعة الفارق والتسجيل.

وضمت قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان:

- حراسة المرمى: أليسون بيكر، مامارداشفيلي، وودمان

- خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، كيركيز، أندي روبرتسون، برادلي

- خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسزلاي، ألكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، جرافنبيرج، نيوني، نجوموها

- خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، هوجو إيكيتيكي، لاكي