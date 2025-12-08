منتخب المغرب يتصدر المجموعة ويهزم السعودية بهدف فى كأس العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 09:36 مساءً - فاز منتخب المغرب ضد السعودية، بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في دولة قطر.

المغرب ضد السعودية

سجل هدف المباراة الوحيد النجم كريم البركاوي في الدقيقة 11 من عمر اللقاء الناري الذي جمع منتخبي المغرب ضد السعودية.

بهذه النتيجة تصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفًا واحدًا.

بينما تواجد منتخب السعودية في وصافة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة في واحدة، وتسجيل 5 أهداف وتلقي 3.

وحل منتخب عمان بالمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والهزيمة في مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقي مثلهم.

وتذيل منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، برصيد صفر من النقاط وتسجيل 3 أهداف وتلقي 8.

بهذه النتيجة تأهل المنتخبين المغرب والسعودية الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

تشكيل المغرب ضد السعودية:

- حراسة المرمى: مهدي بنعبيد

- خط الدفاع: سفيان بوفتي، مروان سعدان، محمد بولوكسوت، حمزة الموساوي

- خط الوسط: محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، أنس باش ،أمين زحزوح

- خط الهجوم: طارق تيسودالي ،كريم البركاوي

تشكيل السعودية ضد المغرب

- حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

- خط الدفاع: علي مجرشي – وليد الأحمد – محمد سليمان – عبد الإله العمري

- خط الوسط: نواف بوشل – مراد هوساوي – مصعب الجوير

- خط الهجوم: صالح الشهري – صالح أبو الشامات – عبد الرحمن العبود