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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تستهدف دخول 4.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جارٍ العمل مع وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في تنفيذ الخطة التي أعلن عنها وأقرت لاستمرار إيقاف قطع الكهرباء طوال فترة الصيف، مع إيلاء اهتمام بزيادة انتاج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تستهدف دخول حجم كبير من الطاقة المتجددة بحلول الصيف المقبل، بقدرة 4.5 جيجاوات.
وتابع: وكذلك جهود وزير البترول والثروة المعدنية فيما يخص تسريع عملية زيادة مُعدلات الإنتاج المحلي؛ سواء من البترول أو الغاز، عن طريق شركائنا الدوليين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالفعل مع كل شريك أجنبي على تحقيق هذا الهدف المنشود.
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