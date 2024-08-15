نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إسناد 10 ملايين متر مربع للمطورين الصناعيين بتكلفة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 02:08 مساءً - نقل الولاية على الأراضي من المجتمعات العمرانية إلى التنمية الصناعية

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