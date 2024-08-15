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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. وزير البترول: دراسة تسعير الغاز تسعيرا عادلا للمصانع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 03:14 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تقوم بدراسة تسعير الغاز تسعيراً عادلاً لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.
وأشار بدوي، خلال الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، أنه سيتم التنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن تيسير إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع.
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