الارشيف / مال وأعمال

مصانع السيراميك تطلب تيسيرات لسداد مديونيات الطاقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصانع السيراميك تطلب تيسيرات لسداد مديونيات الطاقة من قسم مال واعمال

Fustat
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 أغسطس 2024 06:14 مساءً - طالبت شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء، بتقديم تيسيرات في سداد مديونيات الطاقة على المصانع ودراسة تسعير الغاز.

predco_adv_2021

جاء ذلك، خلال ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور ممثلي شعبتي السيراميك والسيارات باتحاد الصناعات المصرية.

E-Bank

وتضمنت المطالب، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلي من الواردات المغرقة.

cityScapeEgypt
BonatMisr

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع السيراميك بما يسهم في تحقيق الاستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

الرقابة المالية

ولفت الشيمي إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مصنعي السيارات بالسوق المصري خلال الأسبوع المقبل لدراسة آليات التعاون في تصنيع سيارات مشترك بين المصنعين ومصنع النصر للسيارات بنسبة مكون محلي عالية.

من جهة أخري، طالبت شعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية، تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وتسريع وتيرتها وانتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصانع السيراميك تطلب تيسيرات لسداد مديونيات الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا