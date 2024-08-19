وزير قطاع الأعمال: فرص عديدة للشراكة مع القطاع الخاص في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:40 مساءً - أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك العديد من الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص بهدف التعاون وتحقيق التكامل في صناعة السيارات .

جاءء ذلك، خلال اجتماع الوزير مع ممثلي شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمقر شركة النصر لصناعات السيارات، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب للشركة.

يأتي اللقاء في إطار توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في هذا الشأن، واستكمالا لجهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات وفرص التعاون الممكنة في مجال صناعة السيارات وبحث كيفية تعزيز العمل المشترك، واستمع شيمي إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها ممثلي الشعبة حول سبل تنمية صناعة السيارات.

أكد شيمي أن شركة النصر للسيارات تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة وتمتلك اسما كبيرا وعلامة تجارية عريقة، نحرص على تنميتها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل، والإنتاج بجودة عالية وزيادة نسبة المكون المحلي.