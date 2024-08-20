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التموين: دراسة تعزيز الخبز البلدي المدعم بعنصري الحديد وحمض…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: دراسة تعزيز الخبز البلدي المدعم بعنصري الحديد وحمض… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – تابع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور طارق الهوبي، دراسة مشروع تعزيز الخبز البلدي المدعم بعنصري الحديد وحمض الفوليك.

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وناقش فاروق والهوبي أوجه التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في العديد من الملفات خلال الفترة القادمة.

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واستعرضا كميات توريد الاقماح بعد إنهاء موسم توريد القمح المحلي وإغلاق جميع المواقع التخزينية، وكذلك إجراءات إنهاء استلام الأقماح المستوردة في الموانئ المصرية.

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كما ناقشا عددا من المحاور، من أهمها التنسيق الدائم في مجالات الرقابة التنظيمية ومتابعة التفتيش على الصوامع والبناكر والهناجر والشون والمطاحن، ومتابعة التأكد من مطابقة مضارب الأرز مع الاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة.

الرقابة المالية

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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