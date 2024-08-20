“مينترا” تستهدف 100 مليون دولار صادرات من مصنع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 12:14 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال هاني قسيس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة “مينترا”، إنها تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأحذية والحقائب الرياضية بهدف الوصول بصادراته إلى 100 مليون دولار.

وأضاف قسيس، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن المصنع يعمل حاليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 10%، ويستهدف الوصول إلى الطاقة القصوى بنسبة 100% خلال عامين إلى عامين ونصف، مع توجيه 80% من الإنتاج للتصدير.

وفي يونيو 2021، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مصنع “مينترا” لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة في مدينة نصر.

وقدّر قسيس قيمة الاستثمارات التي ضخت في مصنع الأحذية بنحو 90 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف تصنيع مليوني حذاء في العام الأول، ترتفع إلى 10 ملايين حذاء خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن الأسواق المستهدفة لتصدير الأحذية تشمل الولايات المتحدة، ودول أوروبا وإفريقيا.

وتنتج مصانع “مينترا” مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل: الأدوات الكتابية والمكتبية، ومستلزمات المطابع، وأجهزة الحاسب الآلي، والأثاث المكتبي، وعبوات الأحبار بأنواعها، والخامات والمنتجات البلاستيكية، والحقائب المتنوعة، والمناشف، وذلك من رولات الألياف الصناعية “البوليستر”، بالإضافة إلى الأثاث المعدني.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة “مينترا” أن نسبة المكون الأجنبي في منتجاتها تصل إلى 10%.