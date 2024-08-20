انت الأن تتابع خبر انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري عن النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن، أوضحت فيه مساحات الأبنية المرخصة، وعدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة.

وبحسب التقرير، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة للنصف الأول من عام 2024 ما مساحته 3.78 مليون م2، مقارنة مع 4.52 مليون م2 للفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته (16.4%).

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 10,197 رخصة، مقارنة مع 11,645 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (12.4%).

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 3.06 مليون م2 عن النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 3.81 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته (19.7%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 722 ألف م2، مقارنة مع 702الف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 2.8%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.1% للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته (2.2%)، وبلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23%، بانخفاض نسبته (6.1%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.5% وهي النسبة ذاتها خلال الفترة نفسها من عام 2023.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 14%، وبمساحة مقدارها 0.415 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.3%، وبمساحة مقدارها 0.127 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة النصف الأول من عام 2024.