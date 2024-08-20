رئيس الشعبة: نواقص الأدوية انخفضت إلى النصف.. وانتهاء الأزمة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 01:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية والعضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية (Aig)، إن أزمة نواقص الأدوية بدأت بالانفراج منذ شهر، مؤكدا تراجع عدد الأصناف الناقصة من 1000 صنف، تشمل أدوية الضغط والسكر والمضادات الحيوية ومسكنات الآلام، إلى 500 صنف.

وتوقع الدكتور علي عوف، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن تنتهي أزمة النواقص تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، مؤكدًا أن الحكومة سرَّعت استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية خلال الفترة الماضية.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء وضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلية.

وأوضحت الهيئة، في بيان أمس الإثنين، أن هذه المستحضرات تشمل أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر.