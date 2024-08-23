انت الأن تتابع خبر باول: حان الوقت لخفض معدلات الفائدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي غيروم باول، في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في غاكسون هول بولاية وايومينغ الجمعة، إنّ الوقت حان للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.

وقال باول "حان الوقت لتعديل السياسة، مضيفا ان الاتجاه واضح وتوقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وعلى إثر تصريحات باول، ارتفعت المؤشرات الـ3 الرئيسية في وول ستريت بشكل حاد (14,00 بتوقيت غرينتش).

وبلغ معدل فائدة الاحتياطي الفدرالي حاليا أعلى مستوى له في 23 عاما بين 5,25 و 5,50%، ما يؤدي إلى تباطؤ الطلب في أكبر اقتصاد في العالم قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حيث لعب التضخم وتكلفة المعيشة دورًا محوريًا.

وأكد باول أن السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي "ساعدت في استعادة التوازن بين العرض والطلب الكلي، وتخفيف الضغوط التضخمية وضمان بقاء توقعات التضخم راسخة بشكل جيد".

وأضاف "لقد نمت ثقتي في أن التضخم على مسار مستدام يعود إلى 2%"، في إشارة إلى هدف التضخم الطويل الأجل.