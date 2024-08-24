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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الكهرباء تسدد 5 مليارات جنيه شهريا من إجمالي 16… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 24 أغسطس 2024 08:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن خطة الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء ستتم على مدار 4 سنوات.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد انتهاء الخطة ستظل شرائح الكهرباء لمحدودي الدخل مدعومة من الشرائح الأعلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطوة الأولى لتحريك الكهرباء لأول 3 شرائح من 10 إل 12 قرشًا فقط، والشريحة الثانية التي تمثل الطبقة المتوسط ارتفعت بنحو 25 إلى قرشًا.
وتابع: أننا نتحرك في بعد كبير من 223 قرش تكلفة الكيلو وات للشريحة الأولى 58 قرش بزيادة 10 قروش لأول 3 شرائح وبارتفاع أكبر على الفئات القادرة والتي تستهلك كميات أكثر وبعض الأنشطة التجارية والترفيه التي تحقق أرباحًا كبيرة مع مرعاه المحال الصغيرة في القرى.
وأردف: أن الفاتورة التي يجب أن تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهريًا 16 مليار جنيه ولكنها تدفع فقط من 4.5 إلى 5 مليارات شهريًا بعد الزيادة سيصبح إجمالي مدفوعاتها في حدود 10 مليارات لتصبح الفجوة بعد الزيادات 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة.
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