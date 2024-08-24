طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 232 ألفا

دبي - احمد فتحي في السبت 24 أغسطس 2024 10:16 صباحاً - – ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا تسجيل 230 ألف طلب الأسبوع الماضي.

من شأن هذه البيانات الإسهام في تهدئة المخاوف من حدوث تدهور سريع في سوق العمل، وهي مخاوف أثارها في البداية تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في نمو الوظائف في يوليو، والذي شهد أيضا ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى في فترة ما بعد الجائحة عند 4.3 بالمئة.