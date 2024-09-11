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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تم التفاوض مع كبرى الشركات الصينية لإنتاج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إنه تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين لإنشاء مصانع جديدة للألواح الشمسية والخلايا الضوئية ليس فقط لخدمة مصر بل المنطقة بأكمالها.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن هذه التفاوضات تساعد على استغلال مصر مركز لصنيع منتجات الطاقة الجديدة المتجددة وتصديرها.
وأشار إلى أن توقيع عقود خلال زيارته للصين لشركات ومشروعات مهمة في قطاعات الأسمدة الكيماويات والبروم الذي يستخرج من مياه البحر التي تخرج من محطات تحلية المياه للدخول في العديد من الصناعات المتقدمة.
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