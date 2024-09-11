مال وأعمال

مدبولي: مؤشر مديري المشتريات لأول مرة منذ 4 سنوات يتجاوز 50…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: مؤشر مديري المشتريات لأول مرة منذ 4 سنوات يتجاوز 50… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _  قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إنه لأول مرة يتجاوز مؤشر مديري المشتريات منذ 4 سنويات يتجاوز 50 نقطة.

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وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن المؤشر حقق 50.4 نقطة، يبعث رسالة إيجابية للاقتصاد المصري.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حريص من خلال التيسيرات التي سيتم الإعلان عنها على الاستمرار في الانطباع الإيجابي عن الاقتصاد المصري .

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وأكد أن البنك المركزي المصري أعلن عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي وأرصدة البنوك المصرية بالخارج مايؤكد أن الاقتصاد المصري على الصمود رغم كل التحديات.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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