مدبولي: مؤشر مديري المشتريات لأول مرة منذ 4 سنوات يتجاوز 50…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إنه لأول مرة يتجاوز مؤشر مديري المشتريات منذ 4 سنويات يتجاوز 50 نقطة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن المؤشر حقق 50.4 نقطة، يبعث رسالة إيجابية للاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حريص من خلال التيسيرات التي سيتم الإعلان عنها على الاستمرار في الانطباع الإيجابي عن الاقتصاد المصري .

وأكد أن البنك المركزي المصري أعلن عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي وأرصدة البنوك المصرية بالخارج مايؤكد أن الاقتصاد المصري على الصمود رغم كل التحديات.