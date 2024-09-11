وزير المالية: إعفاء المنشآت الصغيرة بأعمال حتى 15 مليون جنيه…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق منظومة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم القطاع غير الرسمي وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه التسهيلات تأتي كجزء من إستراتيجية الوزارة لمواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية، من خلال تقديم نظام ضريبي متكامل يشمل جميع أنواع الضرائب والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح كجوك أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل انضمام المنشآت الصغيرة والشركات الناشئة إلى القطاع الرسمي، ويشمل أيضًا الأفراد العاملين في القطاعات الحرة، ةستغطي المنظومة الأنشطة الاقتصادية حتى 15 مليون جنيه، وتوفر إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الدمغة، مما يعزز قدرة المنشآت الصغيرة على التنافس والتوسع.

وأضاف الوزير أن التسهيلات ستُطرح بشكل دوري على مدار الأسابيع القادمة، حيث يتم تقديم كل مجموعة منها للمجتمع الضريبي. مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بإجراء حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية لتبادل الآراء والمقترحات، بما يعزز من فعالية هذه الإجراءات ويحقق الأهداف المرجوة للمستثمرين والدولة.