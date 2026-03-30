صندوق النقد يشيد بقدرة الحكومة على ضبط الإنفاق على الاستثمار العام خلال 2024/2025

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 02:03 صباحاً - دوت الخليج_ أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الحكومة المصرية على ضبط الإنفاق على الاستثمار العام خلال العام المالي 2024/2025، والالتزام بالسقف المحدد حتى نهاية يونيو 2025.

وأوضحت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي أصدرها الصندوق يوم الجمعة الماضي، أن إجمالي الاستثمار العام بلغ نحو 924 مليار جنيه خلال تلك الفترة، شمل قطاعات واسعة في القطاع العام، بما في ذلك مؤسسات القطاع المالي والشركات العامة وجميع الهيئات الاقتصادية.

وأشارت الوثائق إلى تحديد سقف الاستثمار العام للعام المالي الجاري 2025/2026 عند 1.158 تريليون جنيه، مع استمرار انخفاض نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليًا نحو 5.4%.

كما أكدت الحكومة المصرية التزامها بتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، من خلال تحسين آليات التقييم وتحديد أولويات المشروعات، بما يشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

