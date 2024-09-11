- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: حزمة التسيرات الضريبية تلبية لمطالب القطاع الخاص من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، حزمة التسيرات والتسهيلات الضريبية جاءت تلبية لمطالب القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه تم رصد العديد من الشكاوى من أسلوب تطبيق الضرائب في مصر، وهناك ما يطلق عليه، “التقدير الجزافي” والمتأخرات المتراكمة”.
وأكد أنه على مدار الشهر القادم سيكون هناك شرحًا أكثر تفصليًا لجميع الخطوات التي سيتمم اتخاذها، موضحًا أن بعض هذه الخطوات تحتاج إلى تعديلات تشريعية ولكن أغلبها ستخرج في صورة قرارات من مجلس الوزراء، أو وزارة المالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: حزمة التسيرات الضريبية تلبية لمطالب القطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.