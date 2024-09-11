مدبولي: إعادة ترتيب شركات برنامج الطروحات بناء على التوقيت…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:15 مساءً - أحمد عبدالرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن الدولة تسير بصورة جيدة فيما يخص برنامج الطروحات ومستهدفات جذب الاستثمار المباشر .

وأضاف مدبولي، أن تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي تسائل ما إذا كانت ستستمر الدولة المصرية في جديتها في هذا الموضوع، والالتزام بالخطوات على الرغم من حالة عدم اليقين الموجودة في جميع الأسوق العالمية، مؤكدًا الاستمرار بهذا النهج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن عدد من الصفقات منذ أكثر من عام، مضيفًا أنه نتيجة للظروف العالمية حدث إعادة ترتيب للأولويات، وإخراج بعض الشركات نتيجة لعدم ملاءة الظروف لها وإدخال شركات أخرى التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة لا تبيع أصول ولكنها تعظم الاستفادة منها ، مشيرًا إلى أن التوقيت هام بجانب الحصول على أفضل سعر للدولة في هذا الشأن ما لا يمنع إخراج بعض الشركات التي تم الإعلان عن طرحها.