الرياض - كتبت رنا صلاح - قرّرت السعودية وروسيا وستة أعضاء آخرين في تحالف أوبك+ زيادة حصصها من إنتاج النفط لشهر كانون الأول خلال اجتماع عبر الانترنت الأحد، معلنة أيضا أنها لن تزيد أي حصص في الربع الأول من 2026.

تحالف أوبك+ يزيد حصصه الإنتاجية في شكل طفيف

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان إن الدول الثماني المشاركة ستزيد "الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يوميا" في كانون الأول مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في تشرين الثاني، الأمر الذي توقعه المحللون.

كذلك، قررت الدول المعنية "تعليق زيادة الإنتاج" خلال الربع الأول من العام المقبل.