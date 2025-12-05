الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت قيمة المركبات التي دخلت السوق المحلية من خلال المناطق الحرة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي؛ بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

164 ألف مركبة تدخل المناطق الحرة خلال 10 أشهر

ووفقا للبيانات، بلغت قيمة المركبات التي دخلت السوق المحلية من المناطق الحرة 1.2 مليار دينار، مقارنة بـ 1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



كما بلغ عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة خلال الفترة نفسها 164 ألف مركبة، مقارنة بـ 108 آلاف مركبة دخلت المنطقة الحرة خلال أول 10 شهور من العام الماضي.



كما أظهرت البيان ارتفاع عدد المركبات المخلص عليها لصالح السوق المحلي بنسبة 51%، خلال أول 10 شهور من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.