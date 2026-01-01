 النفط يسجل خسائر سنوية تقارب 20% في 2025

الرياض - كتبت رنا صلاح - تراجعت أسعار النفط عند التسوية مساء الأربعاء، وسجلت خسائر سنوية تقارب 20 بالمئة في عام 2025، مع زيادة التوقعات بوجود فائض في المعروض خلال عام شهد حروبًا ورسومًا جمركية مرتفعة وزيادة إنتاج أوبك+ وفرض عقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفاضًا سنويًا بنسبة 20 بالمئة، وهو أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2020 وثالث عام على التوالي من الخسائر، لتكون أطول سلسلة خسائر متتالية لها.

وفي آخر أيام التداول في 2025، نزل خام برنت 48 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 60.85 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ​53 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 57.42 دولار.



