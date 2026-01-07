نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التخطيط: الإصدار الثاني من السردية الوطنية نتاج حوار مجتمعي شامل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 11:03 صباحاً - يارا الجنايني_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحوار المجتمعي المكثف بشأن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية قُسم إلى جزئين رئيسيين، الأول كان منظمًا عبر 6 مجموعات عمل متخصصة، ضمت خبراء حكوميين وممثلين للقطاع الخاص، بهدف ضمان شمولية وتكامل الإصدار الثاني للسردية.

وأوضحت الوزيرة, خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن المجموعات كانت كالتالي: مجموعة استقرار الاقتصاد الكلي ومجموعة الصناعة، ومجموعة الاستثمار ،ومجموعة التجارة، ومجموعة التخطيط.

وأشارت المشاط إلى أن الجزء الثاني من الحوار كان تفاعليًا، حيث تناول قضايا محددة مثل سوق العمل والتنمية البشرية، وشهد فترة طويلة من النقاش والمقالات التي سلطت الضوء على تفاصيل السردية الوطنية، بما يتيح معالجة الموضوعات الأكثر أهمية للفترة المقبلة، وخاصة في إطار مؤتمر الصحة والسكان والتنمية العالمية.

وأكدت الوزيرة أن هذه الجلسات المكثفة شكلت مخرجًا مهمًا لصياغة الإصدار الثاني للسردية الوطنية، بحيث يكون أكثر شمولية وواقعيًا، ويعكس رؤية متكاملة لجميع الأطراف المعنية في مختلف القطاعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التخطيط: الإصدار الثاني من السردية الوطنية نتاج حوار مجتمعي شامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.