المشاط: السردية الوطنية تعتمد على بيانات دولية وتعرض رؤية الاقتصاد المصري لخمس سنوات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 11:03 صباحاً - يارا الجنايني_ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النسخة الأخيرة من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعتمد على بيانات دقيقة وردت في التقارير الدولية، خاصة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يمكّن المؤسسات المختلفة من الاطلاع على الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت المشاط، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الفصول الرئيسة في السردية تشمل التنمية البشرية باعتبار المواطن غاية ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد، استقرار الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت واجهة رئيسية للاستثمار، بالإضافة إلى القطاع المالي والمصرفي، التجارة الخارجية، وقطاعات الأولوية مثل السياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، فضلاً عن القطاعات المؤثرة مثل التحول الأخضر، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمالية لدعم هذه القطاعات.

وأضافت وزيرة التخطيط أن السردية تتضمن أيضًا تفاصيل حول كفاءة ومرونة سوق العمل، والتوسع في التدريب المهني والتعليم التكنولوجي في المدارس والجامعات، والتخطيط المكاني وربط أهداف التنمية المستدامة بالتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الشق الاجتماعي الذي يشمل مشروع «سكن لكل المصريين» في المحافظات المختلفة لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت المشاط إلى أهمية التعاون الدولي والشراكات، مؤكدة أن السياسة الخارجية والتعاون مع الأطراف المختلفة يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ الخطط التنموية في مصر.

كما أكدت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني يشكل جزءًا أساسيًا من السردية، وأن استمرار وتسريع تنفيذ هذه الإصلاحات تحت إشراف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل المحرك الرئيس لتحقيق نمو مرتفع ومستدام والوصول إلى المستهدفات التنموية المستقبلية.

